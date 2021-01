«Per ottenere risultati in questo campionato bisogna saper giocare bene ma anche saper essere concreti con il coltello fra i denti». Cristiano Giuntoli commenta così la gara del Napoli di questo pomeriggio con lo Spezia, la prima degli azzurri da quando si è aperto anche il mercato invernale. «Zaccagni? Ci sono tante situazioni interessanti sul mercato in questo momento, ma dobbiamo pensare alle uscite».

«Abbiamo un paio di operazioni da fare in uscita, per il resto siamo completi, abbiamo una rosa forte e non faremo nulla in entrata» ha commentato Giuntoli a Dazn. Il riferimento va ovviamente a Arkadiusz Milik, il polacco in scadenza ancora senza una squadra: «Non sappiamo ancora nulla, ma c’è ancora tanto tempo e vedremo quello che potrà accadere».

