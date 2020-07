LEGGI ANCHE

«Stiamo lavorando su molti fronti, non solo su Osimhen ». Così Cristianoai microfoni di Dazn prima della sfida al Bologna. «è un calciatore molto bravo, ci sono tante squadre che lo vogliono. Ha cambiato agente e si ripartirà da zero: è una trattativa complessa, difficile. Giovedì l'annuncio di? Magari lasciava la dimora di Capri per andare altrove» ha scherzato il Ds azzurro.Accostato alanche il baby gioiello Romero. «Valutiamo tanti profili di alto livello, il Napoli è una squadra molto importante. Vagliamo il mercato a 360 gradi» ha confessato Giuntoli. «, Koulibaly e Callejon ? È prematuro parlare delle loro situazioni, il mercato non è ancora entrato nel vivo. Possono succedere tante cose, aspettiamo e abbiamo pazienza. Sicuramente privilegeremo i calciatori che non hanno voglia di restare in questo progetto».