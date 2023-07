Il papà juventino, il tifo da bambino, un sogno realizzato. Quella di Cristiano Giuntoli sembra oggi una storia perfetta, di quelle che si leggono solo nei libri, che si vedono al cinema o in tv. Una settimana dopo l'ufficiale addio al Napoli, l'ormai ex direttore sportivo azzurro ha stretto la mano alla sua nuova avventura bianconera. Nulla di strano: quella tra il toscano e la Juve era una storia d'amore annunciata da tempo ma forse le parole e l'amore che sono spuntati all'improvviso hanno preso in contropiede tutti anche a Napoli.

Le sue prime parole sono chiare. «Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva 8 ore di viaggio per vedere la Juventus, essere qui è motivo di grandissima soddisfazione e di emozione veramente incredibile». Lo juventino Giuntoli si cala già perfettamente nella realtà bianconera. L'amore per la squadra per cui ora lavorerà non era spuntato fuori fino a qualche ora fa, lecito quando ormai sei nel calcio per lavoro da anni (gli ultimi 8 con De Laurentiis a Napoli). Eppure sorprende. Poi il pensiero alla famiglia, al padre a cui aveva dedicato anche lo scudetto con il Napoli un mese fa. «Penso a papà che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Lo ringrazio, pur con quel pizzico di malinconia che mi porterò sempre dietro» dice Giuntoli dopo l'incontro con i vertici del club e i primi calciatori. Il lavoro lo aspetta, ma a quanto pare il passaggio da Napoli a Torino è cosa già consumata. L'ex diesse azzurro sposta le attenzioni sulla squadra. «È difficile parlare di se stessi ora, dobbiamo sempre lavorare più degli altri. Poi se lo faremo anche meglio lo dirà il tempo, ma sicuramente sarò un grande lavoratore qui. Dobbiamo tutti mettere da parte l'io e ragionare come noi, mi piacerebbe mettere insieme tante teste con un solo cuore». Progetto chiaro, colori anche. Il Cristiano Giuntoli che non si era mai visto e che a Napoli aveva sempre bilanciato - come è giusto che fosse - ruolo e cuore, ora si lancia a mille all'ora in una avventura che attendeva da tempo.

Visto a Napoli per otto anni, difficilmente Giuntoli ha mai perso le staffe. Serio, posato sempre, sono pochi i momenti in cui si è lasciato andare, come dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juve nel 2020. Ancora meno quelli in cui ha fatto sentire la voce: tra questi, c'è proprio un episodio che riguarda la Juve. La sua Juve. È il 2017, il Napoli di Sarri sta crescendo giornata dopo giornata ma in casa dei bianconeri finisce con un ko pesante (3-1) in Coppa Italia e tante lamentele. «È stato un arbitraggio vergognoso. Non abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa, ma ci sembrava giusto fare i complimenti ai ragazzi, anche se quello che è successo fa male al calcio italiano» furono le parole di Giuntoli, pronto a puntare il dito in quella occasione ricordando gli episodi incriminati.

Ma se davvero il calcio è bugia, oltre che lavoro, è allora giusto lasciar andare chi ha lavorato bene e anche vinto. I tifosi, però, non sembrano riuscire a mandarla giù. «Da dove viene fuori questa juventinità?». «Abbiamo allevato una serpe in seno?» questo il tenore dei commenti dei tifosi azzurri in rete. A non andare giù non è il passaggio alla Juve - dopo Higuain ormai nulla sembra impossibile - quanto le parole al miele del ds. «Ma quindi al gol di Raspadori festeggiava con noi o consolava gli avversari?» si chiede qualche napoletano con la testa allo scorso aprile. Da oggi, però, i napoletani dovranno cambiare pagina. Giuntoli è già il passato. C'è un futuro da scrivere. Meglio ancora se con qualcuno che da bambino guardava l'azzurro con amore.