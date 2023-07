Morto un direttore sportivo (nel senso di conclusione di una lunga e brillante stagione, al netto di qualche inevitabile errore) se ne farà un altro. Non si preoccupino i tifosi, il Napoli sopravviverà al divorzio voluto da Giuntoli e attuato appena vinto il secondo scudetto. Dopo aver di fatto dato l'addio quando prese la parola sul palco dello stadio Maradona domenica 7 maggio, il dirigente era scomparso dalla scena mentre giornali e tv iniziavano a pompare il suo arrivo alla Juventus per la rifondazione, non mancando tuttavia di sottolineare che la scelta non era gradita da Allegri. In fondo, lo disse lo stesso Giuntoli quella sera: «Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande Napoli».

Proprio De Laurentiis e Giuntoli (e gli altri dirigenti, dall'ad Chiavelli agli osservatori Mantovani e Micheli) hanno dimostrato un anno fa che non bisogna temere il nuovo. Se ne andarono tanti giocatori alla fine del campionato 2021-2022, eppure il Napoli ha vinto, anzi stravinto perché mai si era visto un distacco di 16 punti sulla seconda. Il presidente andrà avanti con il team allestito in questi anni. Il Napoli potrà andare avanti anche senza il ds dello scudetto attraverso il lavoro di altri dirigenti e di Garcia, a cui spetta il compito - questo davvero duro - di sostituire Spalletti nella testa dei giocatori e nel cuore dei tifosi.

De Laurentiis, quasi a sottolineare il relativo peso di Giuntoli, lo ha ringraziato nel tweet di congedo «per la collaborazione» offerta a lui, all'ad Chiavelli e agli allenatori in questi otto anni in cui il Napoli ha raggiunto le vette del calcio, sfiorando la semifinale di Champions League. Un “collaboratore”, come se non avesse avuto un ruolo centrale sul mercato e nella gestione delle relazioni - non sempre agevoli - tra la società e la squadra. Il patron guarda già al futuro. Al rinnovo di Osimhen e agli acquisti, passaggi necessari per consentire alla squadra di restare leader e di tentare l'assalto alla finale Champions. E, intanto, congeda Formisano, per 17 anni alla guida dell'area marketing. «Ha deciso di andare via per affrontare nuove sfide». Ha deciso lui, come Spalletti, Giuntoli e Kim.