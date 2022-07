Ambrosino, dalla top 11 all'Europeo al grande sogno con il Napoli

Un solo italiano nella top 11 dell'Europeo Under 19: si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante delle giovanili del Napoli che ha segnato un gol nella fase a gironi della competizione nella vittoria (1-0) contro la Slovacchia. In compagnia di tanti vincitori del trofeo inglesi tra cui Carney Chukwuemeka (autore di uno dei gol decisivi nella finale contro Israele), Ambrosino rappresenta l'Italia tra i migliori giocatori della sua generazione.

Si tratta di un riconoscimento importantissimo per il classe 2003 che ha già collezionato qualche convocazione in prima squadra con Luciano Spalletti, senza però esordire in prima squadra. L'allenatore del Napoli lo visionerà in ritiro per decidere se tenerlo ancora un po' alla base o se mandarlo in prestito tra i professionisti per farsi le ossa. Una cosa è certa, per qualità e personalità ha già dimostrato di avere talento da vendere, motivo in più per il Napoli a tenerlo sotto la lente di ingrandimento. La vetrina internazionale con la maglia della Nazionale ha contribuito al suo processo di crescita e adesso è il momento di prendere la strada giusta.