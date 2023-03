Glasner si arrende al Napoli: «Troppo forti. Scontri tifosi? Sono contro i criminali»

«Il Napoli è forte, volevamo segnare ma non ci siamo riusciti, il loro livello è troppo alto per noi» dice Oliver Glasner, allenatore di un eintracht Francoforte che si arrende agli azzurri e lascia la Champions League «Riporteranno lo Scudetto a casa dopo trent'anni, sono incredibilmentee solidi in fase difensiva, hanno la miglior difesa in Serie A, giocano benissimo, li vedo decisamente forti, non posso fare paragoni ma li vedo a livello top come il Bayern».

«Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato il gioco questa sera, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Gotze in cui potevamo fare di più» ha detto Glasner, che ha poi commentato gli scontri tra i tifosi tedeschi e le forze di polizia lungo tutta la giornata in città «Sono contro i criminali, a Napoli come in Germania. Ma stasera voglio parlare solo di sport».