Gleidy Ottavis, Blu doll si tinge di azzurro e fa il pieno di like sui social

Promessa mantenuta per la modella ed influencer azzurra Gleidy Ottavis, in arte Blu doll. In giro per il centro storico, via Toledo e quartieri Spagnoli tinta di azzurro. L’influencer della tifoseria napoletana, ha raggiunto 670mila followers tra Instagram e Facebook: «Per la festa azzurra – scrive sui social – scendo in via Toledo con il corpo completamente dipinto di azzurro e il Pulcinella sulla schiena. Detto fatto».

Su di lei tutta l’arte del body painting, ad opera di Silvia Manco e Giovanna Greco, indossando l’immagine di Pulcinella rivisitato disegnato da Alessio Chiaiese e posando per gli scatti fotografici di Back Light studio di Fabio Crimaldi, Fabiana Privitera e dei suoi collaboratori.

Il suo profilo «azzurro» le ha fatto raggiungere oltre i 500mila followers.

«Dopo 8 ore di trucco – racconta la Gleidy - sono riuscita a passeggiare per il centro di Napoli. Il mio desiderio era quello di alzare la coppa in piazza dei Martiri, ma si è prolungata la mia permanenza nel cuore della città e non ce l’ho fatta».Lo spot pubblicitario con il caffè napoletano con l’emblema del terzo scudetto le ha fatto raggiungere 100mila visualizzazioni in un giorno. Si definisce caparbia e tenace, mai come in questo caso lo è stata e l’ha dimostrato.