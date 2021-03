Gli ex Napoli scrivono a Ghoulam: «Forza fratello, tieni duro»

«Tieni duro amico mio» o anche «Forza fratello». Questi i messaggi arrivati a Faouzi Ghoulam nelle ultime ore da parte di alcuni ex Napoli come Arek Milik e Adam Ounas. L'esterno oggi al Crotone, suo connazionale, gli ha subito inviato via social un messaggio prima della diagnosi di questa mattina, quando si è scoperto della rottura del crociato del ginocchio sinistro del terzino napoletano. Un infortunio simile a quello subìto anche da Arkadiusz Milik, che ha voluto partecipare sui social al dolore dell'azzurro ex compagno di squadra.

