La sua storia con il Napoli non è mai sbocciata del tutto. Arrivato nel 2016 per sostituire Gonzalo Higuain, partito alla volta di Torino per vestire la maglia della Juventus, Arkadiusz Milik ha vissuto la sua esperienza napoletana tra alti e bassi. Un inizio folgorante a suon di gol, fermato poi dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La riabilitazione lunga e l’esplosione di Dires Mertens nel ruolo di prima punta gli hanno un po’ tarpato le ali, ma nonostante tutto l’attaccante polacco può vantare 46 gol in 109 presenze con la maglia del Napoli. Eppure il suo futuro sembra essere lontano dalla maglia azzurra.



Ad ipotizzarlo, seguendo le voci di mercato che circolano ormai da tempo, sono i betting analyst di Sisal Matchpoint. L’addio di Milik al Napoli , riporta Agipronews, si gioca a 2,50, una quota che lascia presagire un cambio di casacca imminente. Da giorni si susseguono rumors su un suo possibile approdo alla Juventus, pronta ad investire su di lui per la prossima stagione. A Torino, oltre a subentrare nuovamente nello scacchiere tattico ad Higuain, Milik ritroverebbe Maurizio Sarri, che lo aveva fortemente voluto a Napoli. Attenzione però anche al Milan. I rossoneri a giugno dovranno guardarsi intorno nel caso in cui, con tutta probabilità, Zlatan Ibrahimovic deciderà di continuare la sua carriera altrove. L’asta per Milik sembra essere quindi aperta, con Juventus e Milan pronte a sfidarsi. Ma attenzione a possibili outsider, anche dall’estero. © RIPRODUZIONE RISERVATA