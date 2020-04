LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:20

Il tempo della quarantena non passa mai? Ed allora i belgi di RTBF SPORT hanno sfidato i propri lettori invitandoli a ricostruire in casa i gol più belli della propria Nazionale.Un capolavoro, da ripetere in casa. "Nel tuo giardino o nel tuo salotto con l'aiuto di chi vuoi. L'obiettivo è sorprenderci, ovviamente rispettando tutte le regole e le misure di contenimento sociale dettate dalla quarantena imposta dalla pandemia" chiede la tv belga.con tanto di bambino che segna al volo e poi corre verso la camera facendo il gesto del cuore tipico di Mertens. Piccolo calciatore biondo che indossa la maglia rossa di Mertens di cui indica il numero 14 sulle spalle. Tra i primi a ritwittare il video proprio l'attaccante del Napoli che ha postato il video della famiglia che ha ricostruito il suo gol nel giardino di casa con un cuore. Video rilanciato in poco tempo da oltre 10mila persone.