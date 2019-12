LEGGI ANCHE

125 - Antonio Di Natale è il miglior marcatore della Serie A in questa #decade (125 gol). Immenso.#Opta2010s pic.twitter.com/CZr4Ao4NGF — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 26, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È napoletano, ma la maglia delnon l'ha mai indossata.è il bomber più prolifico degli ultimi dieci anni di Serie A. Il dato rivelato da Opta Italia alza il sipario sul calciatore che si è fatto conoscere con la maglia dell'Udinese e che ha messo insieme 125 reti nell'ultima decade, più di qualunque altro calciatore passato dal nostro campionato.A poca distanza segue, ex bomber del Napoli di Sarri che si ferma a quota 121 (92 reti in tre anni di Napoli) insieme con Icardi, poi Ciro Immobile (116) e l'altro napoletano Fabio Quagliarella a quota 109. L'unico bomber ancora presente a Napoli è Dries Mertens con 88 reti, ad un gol di distanza un altro ex azzurro come