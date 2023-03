Gollini, flirt con l'influencer napoletana Angela Nasti: è la sorella di Chiara, futura moglie di Zaccagni

Pochi mesi a Napoli sono bastati a far perdere la testa a Pierluigi Gollini? Il portiere della squadra di Luciano Spalletti ha festeggiato qualche sera fa a Milano il suo compleanno numero 28 con tanti amici, compagni e ex compagni di squadra. Tra questi anche Angela Nasti, influencer ed ex partecipante al programma Mediaset Uomini e Donne, sorella di Chiara Nasti che è compagna di un altro calciatore come il laziale Mattia Zaccagni.

I due sarebbero stati pizzicati proprio a Milano, in occasione della festa del portiere azzurro. La Nasti ha già intrattenuto una relazione con un calciatore, legata sentimentalmente a Federico Bonazzoli della Salernitana fino a poco tempo fa. Stesso dicasi per Gollini, che ha da poco interrotto il suo legame con Gulia Provvedi del duo Le Donatella.