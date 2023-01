«L'unica cosa che conta è credere in te stesso, lavorare e mettere tutto quello che puoi in ciò che fai», parole e musica di Pier Luigi Gollini. Ed è proprio il caso di dirlo visto che il ragazzo ha già raccolto quasi un milione di riproduzioni su Spotify. Si tratta dei due singoli di Pier Luigi Gollini, in arte Gollorius, perché il nuovo portiere del Napoli, che ieri ha fatto le visite mediche, ha una spiccatissima passione per la musica. «Champions Dream» (del 2022) e «Rapper coi guanti» (del 2018), questi i titoli dei due brani che hanno portato in alto Gollini anche nelle classifiche musicali. Calciatore e cantante, il 27enne appena arrivato a Napoli è riuscito a far coesistere le sue due passioni. Ma non solo. Perché la musica è diventata anche lo strumento per sostenere un'iniziativa a scopo benefico, visto che tutti gli introiti dei suoi lavori musicali vanno sempre in beneficenza (l'incasso del primo singolo è stato devoluto infatti per il rifacimento dei campetti di periferia in cui il portiere ha mosso i primi passi).

APPROFONDIMENTI Napoli-Roma, Kvaratskhelia vs Dybala «Pellegrini simbolo della Roma, sa fare la differenza» «Che duello in mezzo al campo tra Lobotka e Matic»

E infatti il testo di «Rapper coi guanti» racchiude un significato profondo, legato alla sua terra di origine, Poggio Renatico, e ai valori morali e umani che lo hanno sempre caratterizzato e che non ha intenzione di lasciare ora che ha trovato la strada del successo: la famiglia, gli amici, l'umiltà. «Da bambino avevo un sogno, ma sapevo quanto sarebbe stato difficile, quanto mi sarei dovuto sacrificare, quanti ostacoli avrei trovato sul mio percorso e quanto dura e lunga sarebbe stata la strada», recita Gollini, in arte Gollorius, prima di partire con la sua canzone. E infatti anche la sua carriera di portiere è stata una lunga corsa sulle montagne russe. Le giovanili tra Spal, Fiorentina e Manchester United, poi la serie A, con Verona, Atalanta e Fiorentina, intervallata dalle esperienze in Premier League con Aston Villa e Tottenham. Ora, però, ha deciso di sposare la causa del Napoli dove sa già che andrà a ricoprire il ruolo di vice-Meret senza alcuna intenzione di minare le sicurezze del portiere titolare.

Radici, calcio e rap sono elementi che si ripetono costantemente sull'account Instagram @Piergollo da quasi 400 mila follower. Ma gli interessi del nuovo portiere del Napoli non finiscono qui. Perché nel 2018 ha infatti lanciato anche la sua linea d'abbigliamento (Venti2esimo), sponsorizzata più volte attraverso i suoi canali social. E quando gli resta un po' di tempo non si perde una partita della Nba, e perché no anche a un tiro a canestro con gli amici.