È arrivato a Napoli ieri e da oggi è ufficialmente un azzurro Pierluigi Gollini, ex portiere della Fiorentina arrivato in prestito fino al termine della stagione. Il neo portiere napoletano si è presentato anche ai tifosi azzurri direttamente via social: «Grazie di cuore, Napoli. Poche parole, tanta fame e lavoro!» ha scritto ai follower via Instagram Gollini.