Gollini rivela: «Potevo scegliere Napoli già in estate»

Napoli e Gollini si sono incontrate ormai già da un po' «...ma c'era stato un avvicinamento anche in estate», rivela il portiere oggi azzurri. «Il Napoli stava facendo le sue valutazioni, aveva altre priorità come la situazione di Navas. Ora sono felice di essere in questa piazza che mi è sempre piaciuta, che ho guardato sempre con ammirazione per ciò che trasmette, per ciò che riserva ai calciatori, e ovviamente per il Napoli squadra». Ha subito legato con i compagni: «Con Osimhen è stato naturale, poi c'è Ndombele che ho avuto con me al Tottenham. E anche con gli altri mi sono integrato benissimo. Qui il livello è veramente elevato in tutti i giocatori, sono tutti forti tecnicamente».

Domenica lo Spezia. «Troveremo uno stadio ostico, molto piccolo, vicino, il pubblico sarà caldo. Poi quando uno è primo in classifica gli altri giocano sempre col coltello tra i denti. Ma noi andremo a La Spezia e ci faremo trovare pronti. Il Milan l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno sta vivendo un momento difficile: le cose sembrano facili ma non lo sono, quindi è giusto quello che dice Spalletti per rimanere coi piedi per terra». Poi c'è la Champions: «E abbiamo la possibilità di scendere in campo con spensieratezza, senza aver paura di nessuno e giocandoci al meglio le nostre carte» ha detto Gollini a Radio Kiss Kiss.