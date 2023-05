Gollini, protagonista in campo e fuori: «Felice di essere qui in un momento storico»

«Sapevo di giocare oggi? No, ma ci speravo, aspettavo il momento per tornare in campo» dice Pierluigi Gollini, oggi titolare in porta al posto di Meret. «C’è chi ha festeggiato di più e chi di meno pensando a questa partita. L’importante è aver vinto, per festeggiare c’è tempo. Napoli è stata un'occasione unica per me. Ho fatto poco qui, ma quando sono stato chiamato in causa ho fatto il mio, sono felice di aver contribuito anche se per poco alla vittoria. E di essere venuto qui a giocare con questa squadra forte».

«Nel mio ruolo non è facile, la bravura sta tutta lì, in allenamento. Se ci metti attenzione e stimoli quando arriva l’occasione sai farti trovare pronto. Ho spinto sempre al massimo qui a Napoli» ha continuato a Dazn. «La festa è impressionante, ci avevano raccontato cosa poteva succedere ed è successo. Ho avuto la fortuna di essere qui in questo momento storico e me la godo, ringrazio la gente di Napoli per il sostegno che ci ha sempre dato».