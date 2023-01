Gollini al Napoli è ufficiale: arriva in prestito con diritto di riscatto

Pierluigi Gollini è ufficialmente un calciatore del Napoli: a dare il benvenuto al neo portiere azzurro ci ha pensato il club di Aurelio De Laurentiis attraverso i propri canali ufficiali, confermando di fatto lo scambio avvenuto con Sirigu, che ha raggiunto la Fiorentina. Gollini si trasferisce a Napoli in prestito fino a fine stagione, ma con una opzione per il riscatto fissata a 8-9 milioni di cui si potrà ridiscutere con i viola al termine dell’anno in corso.

Nato a Bologna nel 1995, Gollini ha raggiunto l’apice della sua carriera a Bergamo, con l’Atalanta di Gasperini: il portiere emiliano ha giocato in nerazzurro dal 2017 al 2021 facendosi apprezzare in giro per l’Europa e anche entrando nel giro della nazionale, dove ha già potuto incrociare il collega di porta Alex Meret. Meno fortunate, invece, le ultime due esperienze: al Tottenham non ha mai trovato spazio, alla Fiorentina dalla scorsa estate ha giocato poco (9 presenze in tutte le competizioni), perdendo spazio nelle gerarchie tra i pali con Terracciano. Dal 2014 al 2016 Gollini aveva giocato con il Verona, mentre nel 2016/17 aveva vestito la maglia dell’Aston Villa.