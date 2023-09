Gollini, un compleanno azzurro: ma la mano è ancora fasciata

Il trauma contusivo alla mano destra è ancora tutto da valutare. Pierluigi Gollini, almeno per qualche giorno, resterà out dalla squadra rimasta a Castel Volturno per poter lavorare con Rudi Garcia durante la sosta per le nazionali.

Il portiere del Napoli è stato assente per l'ultima al Maradona contro la Lazio e anche ieri, al compleanno tutto azzurro del papà Daniele, ha "sfoggiato" la vistosa fasciatura alla mano destra che porta da un po'. Gollini lavorerà a parte valutato dallo staff medico che spera di poterlo riavere a disposizione già per il ritorno in campionato dopo la sosta.