Tutto pronto per la decima edizione del Gran Galà del Calcio 2021 per l'assegnazione del riconoscimento ai migliori giocatori della stagione 2019/20 da parte dell'Associazione Italiana Calciatori. L’edizione speciale del Gran Galà sarà trasmessa da Sky Sport il prossimo marzo e decreterà i migliori per ogni ruolo e anche la migliore squadra dell'ultimo anno.

Tra i nominati alle votazioni anche due calciatori azzurri: Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly sono infatti stati inseriti nella lista dei migliori difensori della scorsa stagione. L'altro "napoletano" presente tra le nominations è Ciro Immobile. Lazio, Juventus e Atalanta si giocheranno il premio di "Squadra migliore" mentre il "Miglior Allenatore" sarà una corsa a due tra Gasperini e Simone Inzaghi.

