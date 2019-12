LEGGI ANCHE

Serata di premi per il Napoli di Carloche per poche ore mette da parte crisi e polemiche per regalarsi un sorriso. Lo fa soprattutto, inserito durante il Gran Gala del Calcio 2019 nella “Squadra dell’anno” relativa alla scorsa stagione. «Sono felice di essere qui. Mia moglie non ne sarà contenta, ho troppi premi a casa» ha scherzato Kalidou presente a Milano. Che poi ammette. «Anche io ho votato per Cristiano Ronaldo».In lizza c’erano anche, così come Giovanni di Lorenzo per la stagione fatta a Empoli. Nella squadra scelta dall’AIC anche Handanovic, Ilicic e Cristiano Ronaldo, che ha vinto anche il premio come miglior calciatore dell'anno.Vince il premio di miglior allenatore Gasperini, di Quagliarella contro il Napoli la rete più bella.Handanovic, Cancelo, Koulibaly, Chiellini, Kolarov, Pjanic, Barella, Ilicic, Cristiano Ronaldo, Duván, Quagliarella.