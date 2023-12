Gran Galà, Osimhen ringrazia i fan: «Per il sostegno senza fine»

Victor Osimhen celebra il doppio premio ricevuto ieri sera al Gran Galà del Calcio e lo fa anche attraverso i social con i suoi fan: «Grazie per il riconoscimento e i premi ricevuti, grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai tifosi per i voti ricevuti. Grazie per il sostegno senza fine» le parole dell'attaccante nigeriano che ieri sera ha partecipato alla manifestazione insieme con il club e alcuni compagni di squadra.