«Sapevamo che sarebbe arrivato un grande club dall’urna, ma in questo caso abbiamo pescato proprio una delle squadre più forti d’Europa, tra le big d’Italia». Diego Martinez non ha paura del Napoli, prossimo avversario in Europa League del suo Granada, ma anzi lancia la sfida: «Andremo a giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona, è un sogno per tutti noi e per tutti i nostri tifosi poter giocare una gara del genere. Sappiamo che sarà dura ma è anche bello giocare sfide come questa».

«Si giocherà a febbraio e a febbraio penseremo al Napoli, anche se nelle prossime settimane cominceremo a seguirli attentamente» ha continuato l'allenatore spagnolo ai microfoni del sito ufficiale. «Siamo in un bel momento per il nostro club: ogni partita sarà difficilissima per noi ma siamo pronti. Ringraziamo i tifosi anche se sono lontani: stiamo facendo il massimo per potervi riavere in fretta, speriamo di potervi vedere già in Europa League».

Ultimo aggiornamento: 15:57

