Brutta sconfitta per il Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Nella trasferta spagnola all'Estadio Nuevo Los Cármenes i padroni di casa si impongono 2-0 grazie ai gol di Herrera e Kenedy al 19' e al 21'.

LA PARTITA IN DIRETTA

In avvio grande pressione del Granada che mette in difficoltà di azzurri largamente rimaneggiati. Il 39enne Molina crea grattacapi a Maksimovic e alla retroguardia azzurra. Elmas ha una buona chance al 6' ma spara alto. Foulquier molto pericoloso qualche minuto dopo, salva Meret. E al 19' arriva il vantaggio del Granata: colpo di testa di ​Herrera e difesa ko. E poco dopo azzurri infilati in contropiede miciliale, col raddoppio di Kenedy. Azzurri a picco in Andalusia. Prova a rispondere Mario Rui con un tiro-cross che Osimhen non coglie. Termina così il primo tempo.

Secondo tempo, c'è Zielinski al posto di Politano. Occorre fare un gol per raddrizzare le cose. Insigne ha un'occasione ma non ne approfitta. Elmas al 58' spreca al momento del tiro. Ci prova anche Zielinski ma tira molto male. Entra anche Bakayoko, fuori un (ancora) deludente Lobotka. Insigne ci prova su punizione ma il tiro è alto. Rrahmani ha una chance di testa, sprecata. Maksimovic salva su Puertas. Ci prova Osimhen ma il tiro è parato. Occasione anche per Herrera, con Meret attento. Termina così il match.

GRANADA (4-2-3-1)

1 Rui Silva; 2 Foulquier, 22 Duarte, 20 Vallejo, 15 Neva; 4 Gonalons, 21 Herrera; 11 Machis, 19 Montoro, 24 Kenedy; 23 Molina.

A disposizione: 13 Aaron, 31 Fabrega, 3 Nehuen Perez, 6 German, 8 Eteki Brice, 10 Puertas, 16 Diaz Victor, 26 Alberto Soro, 28 Ruiz Sanchez. All. Martinez.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 7 Elmas, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 38 Costanzo, 56 D'Agostino, 58 Cioffi, 61 Labriola. All. Gattuso.

ARBITRO: Karasev (Russia).

