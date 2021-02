Mancano nove pedine e una volta tanto Gattuso ha pochi dubbi su come affrontare sul suo campo il Granada nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I ricambi veri sono soltanto due, entrambi a centrocampo. Per il resto in Spagna l'allenatore ha portato un manipolo di giovanissimi della Primavera, senza alcuna esperienza, che difficilmente scenderanno in campo.

LA PARTITA IN DIRETTA

In avvio grande pressione del Granada che mette in difficoltà di azzurri largamente rimaneggiati. Il 39enne Molina crea grattacapi a Maksimovic e alla retroguardia azzurra. Elmas ha una buona chance al 6' ma spara alto. Foulquier molto pericoloso qualche minuto dopo, salva Meret. E al 19' arriva il vantaggio del Granata: colpo di testa di ​Herrera e difesa ko. E poco dopo azzurri infilati in contropiede miciliale, col raddoppio di Kenedy. Azzurri a picco in Andalusia. Prova a rispondere Mario Rui con un tiro-cross che Osimhen non coglie.

GRANADA (4-2-3-1)

1 Rui Silva; 2 Foulquier, 22 Duarte, 20 Vallejo, 15 Neva; 4 Gonalons, 21 Herrera; 11 Machis, 19 Montoro, 24 Kenedy; 23 Molina.

A disposizione: 13 Aaron, 31 Fabrega, 3 Nehuen Perez, 6 German, 8 Eteki Brice, 10 Puertas, 16 Diaz Victor, 26 Alberto Soro, 28 Ruiz Sanchez. All. Martinez.

NAPOLI (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 7 Elmas, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 38 Costanzo, 56 D'Agostino, 58 Cioffi, 61 Labriola. All. Gattuso.

ARBITRO: Karasev (Russia).

