Il gol di Soldado al 92º minuto lancia in aria l'orlo del Granada. La formazione avversaria in Europa del Napoli di Gattuso conquista il pari in extremis sul campo del Levante nell'ultimo turno di Liga portandosi a casa un punto dopo il finale 2-2.

LEGGI ANCHE Napoli, l'abbraccio dell'ex Pandev: rincuora Elmas e diventa virale

Due volte in svantaggio e due volte capace di riagganciare il risultato la squadra di Diego Martinez con i gol di Kenedy e appunto Soldado in pieno recupero. Ma la vittoria della Real Sociedad inguaia il Granada che scivola all'8º posto in classifica e vede l'Europa allontanarsi, ora distante 5 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA