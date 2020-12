A poche ore dalla sfida di Liga contro il Real Madrid, è tornato a parlare Roberto Soldado, attaccante del Granada che affronterà il Napoli in Europa League a febbraio. L'ariete spagnolo ha già eliminato una volta gli azzurri dalla competizione nel 2015/16, quando vestiva la maglia del Villarreal. «Ricordo quel doppio confronto. Vincemmo in casa con un gol e dopo soffrimmo tantissimo nella gara a Napoli. Andarono in vantaggio ma riuscimmo a pareggiarla, spero che si possa ripetere anche stavolta».

«Peccato dover giocare senza tifosi: stiamo vivendo un bel momento di squadra ma non possiamo godercelo con la nostra gente» ha detto Soldado nella sua intervista a Diario As. «Sarebbe stato ancora più bello con il calore che ci trasmettono, spero di poterli riabbracciare presto. È stato bello arrivare in Europa lo scorso anno e quello che stiamo facendo oggi è un gran bel percorso, ma sappiamo di dovercelo godere al massimo. È un premio ricevuto per le cose fatte. Soltanto approfittando di questa avventura potremo dare il massimo in campo contro il Napoli e provare ad eliminarli ancora».

Ultimo aggiornamento: 12:25

