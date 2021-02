Cade il Napoli contro l'Atalanta, ma anche il Granada non sorride. Gli avversari europei della squadra di Gattuso - che giovedì saranno a Fuorigrotta per il ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League - crollano nel turno di Liga in casa dell'Huesca dopo essere andati anche in vantaggio e pagano il vasto turnover messo in campo dopo la sfida europea.

LEGGI ANCHE Osimhen cade e perde conoscenza: corsa in ospedale, ecco come sta

La rete di Quina in apertura aveva illuso la squadra di Diego Martinez, che però è crollata nel primo tempo facendosi rimontare dai padroni di casa con i gol di Escriche e Pulido, prima del tris dell'Huesca con l'autorete di Foulquier. Non è bastato nel secondo tempo il gol di Soro, che aveva riportato in partita il Granada: Martinez aveva schierato dal primo minuto solo due titolari che si erano visti anche contro il Napoli (Rui Silva e Foulquier), dando vita ad un ampissimo turnover.

Ultimo aggiornamento: 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA