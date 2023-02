Dirigente non autorizzato in panchina nel match con l'Inter: multa 500 euro

Il giudice sportivo della Lega ha multato di 500 euro il dirigente della Primavera del Napoli Antimo Grillo perché durante la partita giocata sul campo dell'Inter si era seduto in panchina pur non essendo autorizzato ed era stato espulso per avere polemizzato con un avversario. Multato anche il club di 500 euro.

