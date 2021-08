Napoli, servono 20 mln per Grimaldo: Lazio e Manchester City in vantaggio

Sembra essersi scatenata una vera e propria bagarre di mercato per Alejandro Grimaldo, il terzino spagnolo messo sul mercato dal Benfica. Sono tanti i club che avrebbero bussato alla porta dei lusitani in queste ore ma il Napoli - che pure cerca un esterno in quella zona di campo - in questo momento non sarebbe in vantaggio, viste le mosse degli altri club.

Sul calciatore si è avventata subito la Lazio, con Tare che sarebbe arrivato a offrire circa 18 milioni per il passaggio questa estate. Il Benfica però non vuole cederlo per meno di 20 milioni, ecco quindi che salgono le quotazioni di club con disponibilità economica più importante: lo Shakhtar di Roberto De Zerbi così come il Manchester City di Guardiola che, al momento, sarebbe la scelta preferita del calciatore, come riportato da Mundo Deportivo.