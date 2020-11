Non un avvio di avventura viola memorabile quello di José Callejon, l'ex calciatore del Napoli passato alla Fiorentina da qualche settimana. Lo spagnolo, come comunicato dal club, non è stato protagonista fin qui in campo e deve registrare oggi anche la positività al covid. «ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento» si legge dal comunicato.

