LEGGI ANCHE

Il Presidente @ADeLaurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore dell’allenatore Pep Guardiola per la scomparsa della cara mamma. https://t.co/EzoMlDGkkY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 6, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo pomeriggio, il Manchester City ha annunciato attraverso i propri canali social la scomparsa della madre del proprio allenatore Pep Guardiola . La donna, 82 anni, aveva contratto ilnelle scorse settimane ed è l'ennesima vittima del virus in Europa.Anche il Napoli ha voluto esprimere la sua solidarietà al manager catalano: «Il Presidentee tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore dell’allenatore Pep Guardiola per la scomparsa della cara mamma» ha scritto il club dai propri canali social. L'allenatore aveva incontrato ilnel Trofeo Gamper con il Barcellona, visitando poi il San Paolo alla guida delin Champions League.