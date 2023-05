Güler al Napoli, operazione da 50 milioni

18 anni - è nato nel febbraio del 2005 - e già così tanto talento. Impossibile non segnare sulla lista dei giovani in rampa di lancio in giro per il mondo il nome di Arda Güler, uno dei talenti più esplosivi dell'ultima generazione e già con sulle spalle il peso di una maglia importante, quella del Fenerbahce.

Un club con cui il Napoli ha già lavorato tanto negli ultimi anni: Elmas prima, Kim Min-Jae poi, dalla Turchia gialloblu il club di De Laurentiis ha sempre portato a casa pezzi pregiati a prezzi importanti.

E secondo il giornale turco Gazete Yaziyor ora gli azzurri sarebbero arrivati a offrire anche 50 milioni per portare in azzurro la stellina turca.

Una offerta importante - il club ha speso di più solo per Osimhen nella sua storia - ma che in Turchia sono pronti a confermare che è già sul tavolo del Fenerbahce, con la dirigenza turca che sarebbe orientata ad accettare la somma prima di scatenare un'asta la prossima estate. Güler, dal canto suo, avrebbe fatto sapere all'entourage di essere pronto per l'Italia e per la squadra che ha appena vinto lo scudetto.