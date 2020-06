LEGGI ANCHE

Alejandro Camaño, agente tra gli altri anche del terzino Achraf Hakimi , è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del suo assistito che piaceva alnelle scorse sessioni di mercato. «E ne parlai anche con il direttore sportivo, ma si pensò che un ragazzo così giovane in una grande squadra come il Napoli potesse subire la pressione» ha confessato l'agente.I fatti, però, non hanno dato ragione agli azzurri. «Il calciatore poi ha fatto due anni strepitosi al Borussia Dortmund e ora tornerà al» ha aggiunto Camaño. «Il Napoli resta una grande squadra. Hakimi potrà giocare al Real o in un'altra squadra europea, ma adesso deve pensare a fare bene per tornare a Madrid, poi si parlerà del futuro».