Ai microfoni della radio ufficiale è tornato a parlare Martin Petras, agente dell'ex capitano azzurro Hamsik . «Marek torna il 10 dicembre per la gara contro ilal San Paolo, si è fissato questo appuntamento. Inpotevamo avere tre o quattro punti in più, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi è contento. È tornato in queste ore, a metà gennaio riprenderà la preparazione con il».Il ciclo Napoli . «La squadra è andata bene per anni, quest'anno vanno bene in Champions ma in campionato non si riesce a stare tra le prime, sarà non un problema non raggiungere il piazzamento Champions», ha aggiunto Petras. «Quandoè andato via mi ha sorpreso il fatto che se ne siano liberati cosi presto. Lui voleva provare questa esperienza, ma mi ha sorpreso il fatto che abbiano dato l'ok senza nemmeno pensarci. Dissi che si sarebbero resi conto più avanti di cosa hanno perso».