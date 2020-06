LEGGI ANCHE

Il sapore di una finale di Coppa Italia lo conosce bene, ne ha vinte due in maglia azzurra e una proprio contro la Juventus, avversaria mercoledì a Roma come lo fu nel maggio del 2012., però, è stato spettatore interessato di Napoli-Inter anche per, l'uomo che è andato a segno contro i nerazzurri e l'ha staccato in cima alla classifica dei bomber più prolifici di sempre con la maglia napoletana.ha scritto sui socialal compagno. «Dries e Marek sono molto amici. Marek è molto felice del percorso e del record cheha infranto» ha confermato a Radio Kiss Kiss Juri Venglos, agente dell'ex capitano del Napoli . Ora Marek, impegnato in Cina con il suo, sarà spettatore anche della finale contro la Juventus il prossimo mercoledì: «Tiferà per gli azzurri, ricordando quado ha alzato al cielo la Coppa Italia contro i bianconeri».