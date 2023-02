Hamsik taglia la cresta dopo 20 anni: ecco la foto dell'ex capitano del Napoli

Si è fatto conoscere nel mondo per la qualità dei suoi piedi, certo, ma anche per quella cresta indimenticabile che ha portato nei campi di tutta la carriera Marek Hamsik, l'ex capitano del Napoli che oggi dice stop.

Con un video sui social, lo slovacco ha mostrato ai tifosi in rete la fine di un'era, quella della sua cresta, mostrandosi con un nuovo look, lontano da quello sempre mostrato fin qui. Sarà la vera svolta per una carriera che sta per finire?