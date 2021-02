«Dopo Hamsik non ci sono stati altri leader, il Napoli non è stato capace di rimpiazzarlo». Queste le parole di Martin Petras, agente di Marek Hamsik. La cessione dello slovacco, capitano del Napoli per diversi anni prima di trasferirsi in Cina due stagioni fa, ha segnato una svolta importante nel club. «Quando Marek è andato via io mi sono meravigliato che lo lasciavano andare via in maniera così facile».

«L’hanno lasciato andare con troppa superficialità e ora si vede che manca un calciatore e un uomo come lui» ha continuato Petras a Radio Kiss Kiss. Dopo l'addio a Marek, è arrivato a Napoli l'altro slovacco Lobotka, senza però convincere la piazza: «È un punto interrogativo, aveva fatto una grande stagione, alla prima stagione in Spagna. La sua valutazione era altissima, a 50 milioni, però non è riuscito ad adattarsi al calcio italiano. Lo vedo in grande difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA