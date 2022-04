Hamsik, applausi a Insigne: «Congratulazioni, fratello»

La domenica del Napoli non è stata delle migliori, ma da Empoli Lorenzo Insigne porta via a casa il suo gol numero 121 con la maglia azzurra. Un gol non come gli altri per il capitano del Napoli, una rete che permette a Insigne di eguagliare Marek Hamsik, suo ex compagno e storico capitano azzurro, raggiungendolo al secondo posto della classifica all time dei cannonieri del club. «Congratulazioni fratello» le parole del centrocampista slovacco - oggi in Turchia al Trabzonspor - sui social. L'obiettivo di Insigne, nelle sue ultime quattro partite da capitano prima dell'addio e del trasferimento in Canada, sarà il gol 122 per restare da solo alle spalle di Dries Mertens.