Hamsik e Napoli, amore infinito: «Questa squadra mi piace tanto. E Lobotka è intoccabile»

«A chi non piace questo Napoli? Sta facendo cose straordinarie». Parola di Marek Hamsik, uno che Napoli la conosce bene per averla portata sul petto e sul braccio. «Tutti lo seguono, lo invidiano, speriamo che riescano a mantenere questo passo fino alla fine» le parole dello slovacco.

Che in azzurro segue il suo amico Stanislav Lobotka. «Stan è un giocatore importantissimo, dall'anno scorso state vedendo che la squadra con lui gira e questo vale anche per la Nazionale. Senza di lui la squadra non ha equilibrio. Fa girare il pallone in modo giusto, è troppo importante» le parole nell'intervista ai canali azzurri. «In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il mio primo scudetto della carriera».