Un giorno speciale per Marek Hamsik che oggi festeggia i 33 anni. Lo slovacco si è trasferito inda ormai più di un anno ma anche a distanza è stato travolto dall'affetto dei suoi ex tifosi che tra i social e la rete hanno voluto mandare gli auguri al loro ex beniamino. Anche ilha voluto festeggiare il suo ex capitano attraverso un video dai propri canali ufficiali: «Buon compleanno capitano». Lo slovacco, direttamente da Dalian, ha ringraziato tutti i suoi ex tifosi.