Hamsik-Napoli e l'idea del ritorno: «È casa sua, magari tornerà»

«È molto felice di tornare a giocare in Europa», Juraj Venglos, agente tra gli altri di Marek Hamsik, parla così del suo assistito a Radio Marte. Lo slovacco ha lasciato la Cina per trasferirsi in Svezia: «Per continuare a giocare al Dalian avrebbe dovuto sostenere più quarantene che partite e i viaggi sarebbero stati lunghissimi dopo la Nazionale. La soluzione migliore per avere continuità era tornare in Europa. È andato al Goteborg soprattutto per prepararsi per gli Europei».

Un'avventura lampo per Hamsik. «Il contratto di Marek scadrà il 30 agosto. Un ritorno a Napoli? Tutto è possibile, in questo momento ovviamente stiamo cominciando una nuova avventura e siamo concentrati solo sul Goteborg. Ma l'estate sarà lunga...Tutto è possibile» ha continuato l'agente. «Con De Laurentiis ho parlato soltanto una volta, quando Marek tornò a Napoli per guardare una partita contro il Genk in Champions League. C'è comunque un buon rapporto tra noi, ma non abbiamo parlato del ritorno. Marek è stato azzurro per undici anni ed era una istituzione per il club. Gli mancano il Napoli e la città, rappresenta per lui una seconda casa. Magari un giorno tornerà».

