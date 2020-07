LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:30

In Cina da oltre un anno, Marek Hamsik e il suo Dalian sono tornati a giocare dopo la pandemia da poche settimane. Il legame con, però, resta vivo, anche se l'agente Juraj Venglos ha allontanato le voci di un possibile ritorno in città da dirigente: «È molto difficile da immaginare perché so che vuole giocare per tanti altri anni e poi ritirarsi in Slovacchia dove si è fatto costruire una villa. Poi nel calcio tutto è possibile».Ilè il presente, ma per l'ex capitano azzurro il futuro è ancora tutto da scrivere. «Giocherà ancora qualche anno, il contratto inscadrà il dicembre prossimo» ha aggiunto il suo agente a Radio Marte. «Lo Slovan Bratislava lo cerca e probabilmente potrà andare lì ma si vedrà cosa accadrà in futuro. È contento dell'impatto di Gattuso e della vittoria della Coppa Italia, si spera che ilpossa tornare a lottare per lo».