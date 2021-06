Hamsik promuove Fabian e Insigne: «Non torno, ma Napoli mi manca»

«Con la Spagna sarà una gara durissima, esattamente come le altre. Chi mi piace? Guardo a quelli che giocano nel mio ruolo come Thiago o Fabian Ruiz, con cui ho giocato a Napoli ed è fortissimo, un gran talento». Queste le parole di Marek Hamsik nella lunga intervista rilasciata a As prima dell'ultima gara del girone dell'Europeo. Un faccia a faccia tra passato e presente del Napoli: «Fabian ha scelto l’azzurro tre anni fa e ha fatto bene perché ha giocato la Champions ed è stato protagonista, è cresciuto molto, potrebbe giocare in top club come Barcellona e Real Madrid ma spero resti a Napoli. L’Italia mi ha impressionato, spero arrivi lontano. Il mio amico Insigne ha fatto una stagione incredibile, è un talento naturale. La numero 10 azzurra è in buone mani».

Impossibile non parlare di Diego Armando Maradona. «Tutti sanno che mi sento almeno per metà napoletano. E la morte di Diego è stata dura da digerire, perdere un uomo e un idolo come lui…ha significato molto per noi napoletani» ha continuato Hamsik. «Napoli mi manca, è da tanto che non ci torno e vorrei farlo, ma non c’è mai stata la possibilità di un mio rientro in squadra. Il club guarda al futuro ed è giusto così, io ho firmato con il Trabzonspor per non avere altri pensieri durante l’Europeo. Non mi aspettavo il pari con il Verona, forse hanno sentito il peso della partita. Ancelotti? Abbiamo avuto un ottimo rapporto, è un grande uomo e allenatore. Non mi aspettavo il ritorno a Madrid ma il Real ha scelto bene».