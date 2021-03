Hamsik è sbarcato in Svezia: oggi la firma con il Goteborg

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik sta per cominciare una nuova avventura. Dopo due anni passati in Cina con la maglia del Dalian, lo slovacco firmerà oggi il nuovo contratto che lo legherà in Svezia al Goteborg, almeno fino al termine della stagione per potersi preparare al meglio per gli Europei che dovrà giocare da capitano della Slovacchia. L'ex azzurro è sbarcato ieri sera in Svezia, atteso all'aeroporto da tantissimi tifosi del club svedese.

El cabeza de cepillo Marek Hamšík, llegó a Suecia, para firmar su contrato con el IFK Göteborg. Gran fichaje para el país nórdico. 🇸🇪⚽pic.twitter.com/TfHdzQDlXe — Fodbold World (@fodboldworld) March 8, 2021

