Hamsik, prossima fermata Svezia ma c'è sempre un sogno azzurro

A nemmeno 34 anni perché stupirsi della sua voglia di rimettersi in gioco? L'atlante del desiderio di voler continuare a giocare a calcio porta Marek Hamsik a lasciare la Cina per andare (molto probabilmente) in Svezia, nel glorioso Ifk Goteborg che negli anni 80 vinse per due volte la Coppa Uefa e che è stato a lungo guidato da Sven Goran Eriksson. D'altronde, di questi tempi, le alternative sono poche. Sì, l'ex bandiera del Napoli è a un passo dal ritorno in Europa: in queste ultime ore ha rescisso, con pochi rimpianti, il contratto con il Dalian con cui è stato tesserato nelle ultime due stagioni. Gli mancava un terzo anno ma ha deciso di non tornare più. Imitando il suo allenatore Benitez, che pure ha rotto il contratto col Dalian in anticipo. Marek ha rescisso rinunciando a una parte dei nove milioni di stipendio fino al 2022.



L'AVVENTURA CINESE

Non due anni indimenticabili, sotto il profilo calcistico: perché Hamsik non si è mai veramente integrato nel calcio cinese e non ha mai brillato come invece nelle stagioni italiane. Il dramma del Covid ha poi fatto il resto: partito dalla Cina a settembre (l'ultima gara il 27 settembre) non è mai ritornato, anche perché prima di poter rimettere piede in campo avrebbe dovuto fare ben 21 giorni di quarantena (quella a cui è stato costretto Fabio Cannavaro, per intenderci) secondo i rigidi protocolli di sicurezza del governo di Pechino. Senza dimenticare che ormai il calcio cinese è travolto dalla crisi e non è più un Eldorado. Insomma, Marek Hamsik se ne va dalla Cina. È il campione che detiene il record di presenze con la maglia azzurra (520) e che per primo è riuscito a superare l'Everest dei 115 gol di Maradona fermandosi, prima di andar via, a 121 reti. Hamsik è una bandiera. Vera. Di quelle mai sgualcite. Intatta. Pura.

E ADESSO?

Non è certo questa l'ora dell'addio per Marek: non è ancora il momento e in totale buonafede mentale e atletica ha deciso di proseguire oltre la Cina, che era periferia del calcio, per arrivare a Goteborg, in un campionato che prende il via tra un mese, dopo la lunga sosta invernale. La Svezia, dunque, nel futuro di Hamsik: secondo le voci lo attende un contratto di solo tre mesi. Sarebbe questa l'intesa che ha raggiunto con il club scandinavo. In questi giorni è ancora in Slovacchia ma a inizio settimana dovrebbe raggiungere Goteborg per la firma. A dire il vero avrebbe voluto vivere questa parentesi calcistica nello Slovan Bratislava, vicino casa sua, nella squadra in cui è cresciuto: ma gli slovacchi gli avrebbero chiesto un impegno più lungo, magari vincolato alla partecipazione ai preliminari di Champions League a luglio visto che stanno dominando il campionato. Ma per questa estate, quando compirà 34 anni, Hamsik ha in mente altro, magari un altro contratto in un campionato europeo di primo livello. Il Napoli? Piano, non c'è stato ancora nessun contatto ma è chiaro che una chiamata di De Laurentiis, da quella che lui ha sempre definito «casa sua» (peraltro a Pinetamare ha conservato la sua villa) aprirebbe a clamorosi scenari. C'è tempo. Ed è ancora troppo presto per una ipotesi del genere. Hamsik si muove alla Hamsik, ovvero con prudenza e attenzione, senza mai sbagliare un passo: quindi prima ha rescisso il contratto con il club cinese e ora va a Goteborg. Una soluzione che ha una sua logicità: perché Hamsik sarà il capitano della Slovacchia che va all'Europeo. E sogna di essere protagonista. Nel contratto che firmerà nei prossimi giorni con il direttore del Goteborg, Pontus Farnerud, Marek Hamsik ha fatto includere della clausole che di fatto mettono gli impegni della nazionale slovacca davanti a tutto. Perché Marek ha bisogno di giocare: da quando ha lasciato la Cina, è sceso in campo appena sei volte e sempre con la sua nazionale. Troppo poco. E allora ecco che l'operazione Svezia sembra l'ideale per lui. Tre mesi e poi proverà a scrivere un'altra pagina del suo libro.

