LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ritorno tanto atteso quello di Marek Hamsik . Il capitano slovacco ha fatto capolino alper il match contro l'ed è stato accolto con cori ed applausi dal suo ex pubblico. Lo slovacco era partito in direzione Cina lo scorso febbraio lasciando l'azzurro da capitano e come miglior marcatore della storia azzurra, sopra Dries Mertens e Diego Maradona «Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata, Marek e Napoli , una storia d’amore che verrà raccontata», lo striscione dei tifosi napoletani inper l'ex capitano azzurro.non è sceso in campo stasera, lo farà direttamente il 10 dicembre, in occasione del match contro il Genk, per il primo vero abbraccio al popolo napoletano.