Non è più il capitano azzurro, ma quando Marek Hamšík torna in città fa sempre notizia. Lo slovacco è tornato a Napoli per qualche giorno, per presentare il suo nuovo marchio di vini. L’occasione giusta per parlare del suo presente in Cina e del suo futuro. «In Cina mi trovo bene, ho ancora un contratto lungo. Mertens e Callejon? Lo scrivete voi che verranno in Cina con me, io non so nulla di concreto», ha detto l’ex capitano con un sorriso.

«Mi auguro che possano restare ancora a lungo in questa città e con questa maglia. Spero possano trovare internamente una soluzione. Insigne? Non ha bisogno dei miei consigli per essere capitano». Impossibile però non parlare anche di Napoli e Atalanta, gara a cui ha assistito ieri dal San Paolo: «Mi spiace per i miei ex compagni, siamo stati a cena insieme e gli ho visti molto delusi. Ma la stagione è lunga. Il Var? C’è ancora da capire».



