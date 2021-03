Hamsik ufficiale al Goteborg: «Non vedo l'ora di ricominciare»

Era arrivato in Svezia ieri sera, ma da oggi è ufficiale il passaggio di Marek Hamsik dal Dalian al Goteborg. L'ex capitano del Napoli è stato ufficializzato questa sera dal club svedese. «Sono molto felice di essere al Goteborg e sono positivamente sorpreso dalle grandi opportunità che esistono qui. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro» ha detto l'ex azzurro.

Per Hamsik, dopo due anni di Cina con la maglia del Dalian, un contratto di cinque mesi in Svezia per potersi rimettere in moto prima degli Europei. «Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Ora metto tutto il mio corpo e la mia anima in questo club», le parole di Marek.

