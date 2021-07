Hamsik, un compleanno speciale: Ferrari-regalo da oltre 200mila euro

«Il mio regalo di compleanno». Così Marek Hamsik ha presentato via social il nuovo ingresso del suo garage: per il suo compleanno, infatti, l’ex centrocampista e capitano del Napoli si è voluto regalare un altro gioiellino di Maranello, una elegante "Ferrari Roma" con tanto di placca personalizzata all’interno per i 34 anni compiuti oggi. L'ultimo gioiello di una lunga collezione - Hamsik è un grande appassionato di auto - ha un prezzo superiore ai 200mila euro.

