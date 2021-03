Hamsik, l'urlo dei tifosi del Napoli: «Capitano, torna a casa tua»

È bastato poco per scatenare le fantasie dei tifosi del Napoli. La notizia del prossimo addio di Marek Hamsik alla Cina e al Dalian ha fatto riversare in rete tanti fan azzurri che lo invitano in queste ore a fare "ritorno a casa". «Se è vero che torna in Europa, cosa aspettiamo a richiamarlo?» scrive Paolo o anche «Con tutto il rispetto per gli altri, ma ad avercelo di nuovo uno come Marek Hamsik...» il messaggio di Christian.

Ma se è vero che #marekhamsik si è liberato dal Dialian, cosa aspettiamo a richiamarlo?

Ma che ce ne dobbiamo fare di #Bakayoko #Lobotka #Ruiz !!!!

Presidè ma te vuó scetá? @ADeLaurentiis @sscnapoli — MF (@Pablitomf2) March 4, 2021

«Sono sicurissima che un giorno tornerai, forse non da calciatore ma da figlio di questa città che ancora ti ama. In bocca al lupo io ti aspetto qui» scrive su Twitter la tifosa azzurra Assunta. Un urlo compatto quello di Napoli per l'ex capitano che ha lasciato l'azzurro nel febbraio 2019 firmando un contratto triennale con il Dalian. Contratto che sarà concluso con un po' di anticipo per tornare allo Slovan Bratislava, la squadra che sembra pronta a riaccogliere lo slovacco per i prossimi mesi.

